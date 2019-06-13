В миссии ООН по правам человека призвали Зеленского реформировать ГПУ

Новости Украины: Реформировать ГПУ, обеспечить ресурсами ГБР и противодействовать давлению на работников судов - к этому призвали Владимира Зеленского представители миссии ООН.

Свои предложения по дальнейшему реформированию перечисленных структур вынесла глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Как отмечается в УНИАН, после последнего отчета о ситуации с защитой прав человека в Украине граждане страны избрали нового президента.

"Мы приветствуем, что выборы были мирными, конкурентными и в целом всеохватывающими. Также страна в ближайшие месяцы сформирует новый парламент. Мы следим за текущими слушаниями в Конституционном суде по этому поводу", - подчеркнула Фрейзер.

По ее словам, данные обстоятельства положительным образом повлияют на будущий доклад о защите прав человека в Украине, ведь теперь представители миссии ООН могут внести конкретные рекомендации новому Правительству и Главе государства.

"Необходимо приложить большие усилия для предотвращения давления на судей, реформировать Генеральную прокуратуру и обеспечить надлежащими ресурсами Государственное бюро расследований", - заключила глава Мониторинговой миссии ООН.

Чтобы гарантировать независимое и непредвзятое расследование дел по нарушению прав человека, необходимо обеспечить ресурсами Государственное бюро расследований, а также сотрудничать с генпрокуратуров в противодействии давлению на судей, считают представители миссии Альянса.