Сегодня День отца: история праздника

Новости Украины: День отца 2019 в Украине и мире выпадает на 16 июня – третье воскресенье первого летнего месяца.

Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца (Father's Day).

Но начали его праздновать в Америке. Женщина по имени Сонора Смарт, в замужестве Додд (Sonora Smart Dodd) в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери, подумала о том, что после смерти матери ее и еще пятерых детей воспитывал отец, Уильям Джексон Смарт.

Сонора хотела, чтобы ее отец знал, какой он особенный человек для нее, как она его любит и ценит. Ведь ее отец жертвовал всем, чтобы исполнять все свои родительские обязанности и был в глазах его дочери самым мужественным, неэгоистичным и любящим человеком.

Сонора обратилась к местным властям с предложением учредить новый праздник, ее поддержали и собирались устроить празднества 5 июня — в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. Вскоре праздник стал популярным и в других городах штата.

Итак, День отца появился как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу. Розы — цветы Дня отца: красные носят, если отец жив, и белые, если отец умер. И, конечно же, в этот день принято дарить своим отцам подарки и устраивать семейные торжества.

Вслед за США День отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны.

Интересно, что, напротив, многие страны установили для чествования отцов свои национальные дни: немцы отмечают День отцов в день Вознесения Господня, австралийцы — в первое воскресенье сентября, итальянцы — 19 марта.