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ВСУ отрабатывают навыки войны на учениях "Sаber Guardian-2019"

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ВСУ отрабатывают навыки войны на учениях "Sаber Guardian-2019"
17:49 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины: Международные учения Saber Guardian-2019 в Румынии проходят с участием десантников ВСУ.

Десантно-штурмовые войска Украины принимают учения в многонациональных учениях Saber Guardian-2019, которые проходят в Румынии. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Ротная тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной бригады принимает участие в учения в составе батальона Вооруженных сил Румынии. В Минобороны отмечают, что десантники креативно применяют практические и тактические навыки, полученные также в реальном бою. Украинцы под швалом вражеского огня дали грамотный отпор превосходящим силам противника, занимая выгодные позиции и используя правильную тактическую маневренность.

Помимо боевых действий, на учениях Saber Guardian-2019 особое внимание уделялось медицинской помощи условно раненым бойцам. Инструкторы центра миротворчества и безопасности также осуществили имитацию попадания снаряда артиллерии в места дислокации тактической группы ВСУ.

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В горах Румынии на территории Международного учебного центра уже несколько дней проходит практическая фаза учений Saber Guardian-2019.

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Румыния, Учения, Минобороны, Десантники, ВСУ, Saber Guardian – 2019.
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