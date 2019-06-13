ВСУ отрабатывают навыки войны на учениях "Sаber Guardian-2019"

Новости Украины: Международные учения Saber Guardian-2019 в Румынии проходят с участием десантников ВСУ.

Десантно-штурмовые войска Украины принимают учения в многонациональных учениях Saber Guardian-2019, которые проходят в Румынии. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Ротная тактическая группа 25 отдельной воздушно-десантной бригады принимает участие в учения в составе батальона Вооруженных сил Румынии. В Минобороны отмечают, что десантники креативно применяют практические и тактические навыки, полученные также в реальном бою. Украинцы под швалом вражеского огня дали грамотный отпор превосходящим силам противника, занимая выгодные позиции и используя правильную тактическую маневренность.

Помимо боевых действий, на учениях Saber Guardian-2019 особое внимание уделялось медицинской помощи условно раненым бойцам. Инструкторы центра миротворчества и безопасности также осуществили имитацию попадания снаряда артиллерии в места дислокации тактической группы ВСУ.

В горах Румынии на территории Международного учебного центра уже несколько дней проходит практическая фаза учений Saber Guardian-2019.