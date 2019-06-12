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Среда, 12.06.2019
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В Марьинке уже практически нет "серой зоны": ВСУ расположились вплотную у Донецка

В Марьинке уже практически нет "серой зоны": ВСУ расположились вплотную у Донецка
16:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Украинские военные заняли новые позиции в Марьинке и практически полностью контролируют населенный пункт.

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области и почти полностью контролируют город.

Об этом сообщается на сайте Армия FM.

"В Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны. Теперь до временно оккупированных Александровки и Донецка от 100 до 250 метров", - говорится в сообщении.

По словам пресс-офицера бригады Назара Ильницкого, этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием.

"Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии столкновения. Это, прежде всего, - безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая победа мотивирует бойцов", - отметил Ильницкий.

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Позже информацию об укреплении позиций ВСУ в Марьинке подтвердила пресс-служба штаба ООС.

"Около месяца назад воины отдельной механизированной бригады им.Короля Данила оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки. Следовательно, украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас по направлению в сторону оккупированного пгт.Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений", - сообщает пресс-центр ООС в соцсети Фейсбук в среду.

В сообщении отмечается, что благодаря укреплению позиций подразделения ООС контролируют определенный участок ответственности фактически вплотную к Донецку.

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"Расстояние между позициями сил ООС и российскими оккупационными войсками на этом направлении составляет всего несколько сотен метров", - проинформировали в пресс-центре ООС.

"Можно сказать о более надежном обустройстве позиций, так как позиции не новые, они в качестве наблюдательных постов существовали более месяца назад. Это просто обустройство инженерных укреплений, они стали более надежными и защищенными, и это уже полноценный опорный пункт для подразделения", - пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре ООС в среду.

На уточняющий вопрос, были ли в последние дни продвижения украинских военнослужащих к новым позициям, в штабе ООС ответили отрицательно.

В пресс-центре отметили, что на данный момент расстояние между позициями на подконтрольной и неподконтрольной территории составляет около 200-300 метров.

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Донецкая область, Донбасс, ВСУ, Марьинка, ООС.
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