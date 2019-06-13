Председатель ОБСЕ отметил, что на Донбассе по-прежнему "ужасная гуманитарная ситуация"

Новости Украины: Действующий председатель ОБСЕ констатировал, что гуманитарная ситуация на Донбассе не улучшается.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак констатировал, что гуманитарная ситуация на Донбассе не улучшается.

Об этом Лайчак сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Лайчак заявил, что главная цель словацкого председательства в ОБСЕ заключается в решении проблем простых граждан.

"И поэтому улучшение ужасной гуманитарной ситуации и условий жизни людей, особенно на востоке Украины, занимают приоритетное место в нашей повестке дня", - подчеркнул Лайчак.

Также глава МИД Словакии отметил, что после первого визита в Украину как председателя ОБСЕ в январе этого года он предложил комплекс из девяти конкретных мер по укреплению доверия на Донбассе.

Лайчак уточнил, что отдельно обсуждал эти меры с Климкиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Среди этих мер - ремонт моста в Станице Луганской, обеспечение защиты гражданской инфраструктуры, гуманитарное разминирование, обмен заложниками, открытие дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда, решение потенциальных экологических проблем, улучшение медицинских услуг и восстановление пассажирского (железнодорожного) сообщение через линию соприкосновения.

"К сожалению, для людей с обеих сторон линии соприкосновения мало что изменилось с момента моего визита в январе", - сказал Лайчак.

Также он отметил, что в этот раз приехал в Киев, чтобы стимулировать новое руководство Украины объединить усилия ради решения гуманитарных проблем населения Донбасса и выяснить, как можно выстроить совместное взаимодействие для реализации этой цели.