Глава ОБСЕ прилетел в Украину для переговоров с новым руководством страны

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщается на странице Лайчака в Twitter.

"Только что приземлился в Украине в рамках моего второго визита в течение года в качестве Действующего председателя ОБСЕ! В ожидании проведения переговоров с новым руководством Украины по поводу того, как объединить наши усилия ради народа Украины", - говорится в сообщении.

Лайчак также опубликовал совместное фото со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

Just landed in #Ukraine for my second visit as @OSCE Chair this year! Looking forward to discussions with the new Ukrainian leadership on how to join our efforts for the people of Ukraine. pic.twitter.com/RNEjIN5DBl

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) 13 июня 2019 г.