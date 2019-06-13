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Глава ОБСЕ прилетел в Украину для переговоров с новым руководством страны

Глава ОБСЕ прилетел в Украину для переговоров с новым руководством страны
15:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Председатель ОБСЕ уже встретился с Сайдиком и Кучмой и ждет встречи с новым руководством Украины.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщается на странице Лайчака в Twitter.

"Только что приземлился в Украине в рамках моего второго визита в течение года в качестве Действующего председателя ОБСЕ! В ожидании проведения переговоров с новым руководством Украины по поводу того, как объединить наши усилия ради народа Украины", - говорится в сообщении.

Лайчак также опубликовал совместное фото со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

В другом сообщении действующий председатель ОБСЕ сообщил о проведенной встрече с Леонидом Кучмой: "Поздравил бывшего президента Украины Леонида Кучму с назначением представлять Украину в Трехсторонний контактной группе и пожелал ему успеха в его усилиях".

Кроме того, Лайчак провел встречу с представителями украинского гражданского общества.

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"Мы не можем сделать изменения в Украине за одну ночь. Но все наши усилия в рамках ОБСЕ ничего не стоят, если мы не вступим в контакт и не будем взаимодействовать с представителями гражданского общества. Сейчас как никогда Украина нуждается в активном гражданском обществе с опытом и идеями", - заявил он.

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Все по теме:

ОБСЕ, Леонид Кучма, Мирослав Лайчак, Мартин Сайдик, ТКГ.
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