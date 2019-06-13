Глава ОБСЕ прилетел в Украину для переговоров с новым руководством страны

Новости Украины: Председатель ОБСЕ уже встретился с Сайдиком и Кучмой и ждет встречи с новым руководством Украины.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщается на странице Лайчака в Twitter.

"Только что приземлился в Украине в рамках моего второго визита в течение года в качестве Действующего председателя ОБСЕ! В ожидании проведения переговоров с новым руководством Украины по поводу того, как объединить наши усилия ради народа Украины", - говорится в сообщении.

Лайчак также опубликовал совместное фото со спецпредставителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

Just landed in #Ukraine for my second visit as @OSCE Chair this year! Looking forward to discussions with the new Ukrainian leadership on how to join our efforts for the people of Ukraine. pic.twitter.com/RNEjIN5DBl — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) 13 июня 2019 г.

В другом сообщении действующий председатель ОБСЕ сообщил о проведенной встрече с Леонидом Кучмой: "Поздравил бывшего президента Украины Леонида Кучму с назначением представлять Украину в Трехсторонний контактной группе и пожелал ему успеха в его усилиях".

Congratulated former President of #Ukraine Leonid Kuchma on his appointment to represent Ukraine at the Trilateral Contact Group and wished him all success in his efforts. pic.twitter.com/rJJxHzp07J — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) 13 июня 2019 г.

Кроме того, Лайчак провел встречу с представителями украинского гражданского общества.

"Мы не можем сделать изменения в Украине за одну ночь. Но все наши усилия в рамках ОБСЕ ничего не стоят, если мы не вступим в контакт и не будем взаимодействовать с представителями гражданского общества. Сейчас как никогда Украина нуждается в активном гражданском обществе с опытом и идеями", - заявил он.