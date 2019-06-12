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У Кучмы рассказали об ожиданиях от Москвы по Донбассу

У Кучмы рассказали об ожиданиях от Москвы по Донбассу
15:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украинская сторона ожидает конструктивную позицию России в вопросе освобождения заложников.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске ожидает конструктивную позицию Российской Федерации в вопросе освобождения заложников.

Об этом пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook.

По ее словам, Кучма принял главу делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт. Собеседники обсудили весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса.

”Главным гуманитарным вопросом Минского процесса является освобождение заложников. В рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в этом направлении и ожидает конструктивную позицию противоположной стороны”, - написала Олифер.

По ее словам, на встрече отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях, в котором нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

Кучма сообщил Жиллетт о недавнем совещании, которое состоялось под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко, по обсуждению вопросов водоснабжения, инфраструктуры, экологической безопасности, которые поднимаются в рамках Минского процесса и решаются со стороны правительства. По итогам совещания даны соответствующие поручения.

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Кроме того, по словам Олифер, уделено внимание вопросу возведения моста в районе Станицы Луганской.

”Обновление моста является крайне необходимым: ежесуточно его пересекают более 10 тыс. человек. Эта работа возможна после разведения на этом участке сил и средств, которое должно состояться в соответствии с Рамочным решением ТКГ от 21 сентября 2016 года при условии соблюдения в этом сегменте 7-дневного режима тишины. Помочь мирным жителям может открытие КПВВ ”Золотое”, в отношении чего лидеры ”нормандской четверки” договорились еще в октябре 2016 года. С украинской стороны этот пункт пропуска полностью готов и оснащен”, - говорится в сообщении.

Кучма заявил, что все процессы по имплементации Минских соглашений должны быть исключительно на основе взаимности. ”И прежде всего должен быть выполнен безопасностный блок Минских договоренностей - прекращение огня, вывод из Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче”, - отметил Кучма.

В свою очередь, Жиллетт заверила в продолжении работы МККК для помощи в решении гуманитарных и социальных проблем Донбасса.

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РФ, Донбасс, Леонид Кучма, Дарка Олифер, ТКГ.
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