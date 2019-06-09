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Волкер пожелал Кучме успехов в качестве представителя Украины в ТКГ

Волкер пожелал Кучме успехов в качестве представителя Украины в ТКГ
12:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер пожелал успехов представителю Украины в ТКГ Леониду Кучме в работе в Минске.

Обращение от команды Специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера со словами поддержки поступило в адрес представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Украины Леонида Кучмы. Как сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook, обращение "со словами уважения и добра" поступило на текущей неделе.

"Мы поражены его (Кучмы – прим. ред) самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ", - говорится в послании.

Как сообщалось, 3 июня в понедельник президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ.

Напомним, второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма уверен в том, что прогресс в вопросе обмена удерживаемыми будет решен. По словам Кучмы, на заседании ТКГ также поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся под арестом в РФ.

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Леонид Кучма, Курт Волкер, Представитель Украины в ТКГ.
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