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Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП

Зеленский и Кучма анонсировали брифинг возле здания АП
11:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Брифинг пройдет в понедельник, 3 июня, в 13:00 на крыльце Администрации Президента, тема брифинга не сообщается.

Президент Владимир Зеленский и экс-президент Леонид Кучма в понедельник в 13:00 проведут брифинг на крыльце Администрации Президента. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"В понедельник, 3 июня, в 13:00 на крыльце Администрации Президента Украины состоится брифинг Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Украины (1994-2005 гг) Леонида Кучмы", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что предварительная аккредитация не нужна.

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О теме брифинга не сообщается. Как сообщалось, ранее второй президент Украины Леонид Кучма пожелал главе государства Владимиру Зеленскому меньше говорить, а больше делать, обратив внимание на высокотехнологичную космическую отрасль.

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Все по теме:

АП, Брифинг, Леонид Кучма, Владимир Зеленский.
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