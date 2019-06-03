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Повестка на неделю: Рада рассмотрит закон о ВСК и Избирательном кодексе

Повестка на неделю: Рада рассмотрит закон о ВСК и Избирательном кодексе
10:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Верховная Рада на текущей неделе планирует унормировать вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса.

На этой пленарной неделе в повестку дня Верховной Рады Украины включено рассмотрение закона о временных следственных комиссиях, который, в том числе, нормирует и вопрос импичмента, а также проект Избирательного кодекса. Об этом свидетельствует проект расписания заседаний Верховной Рады Украины на 4-7 июня.

Согласно проекту, во вторник, 4 июня, нардепы планируют рассмотреть законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины во втором чтении.

На четверг, 6 июня, запланировано рассмотрение проекта Избирательного кодекса (во втором чтении).

Также в четверг внесен в проект повестки дня как неотложный президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг (второе чтение).

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Напомним, народные депутаты Украины могут рассмотреть проект закона об изменениях в законе о публичных закупках уже в четверг, 6 июня, в случае, если представитель Президента будет настаивать на безотлагательном рассмотрении.

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Импичмент, Верховная Рада Украины, Повестка дня, Проект Избирательного кодекса.
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