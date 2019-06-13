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Четверг, 13.06.2019
ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
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ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц

ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
19:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине стабильно снижается смертность и травмирование мирных жителей Донбасса.

С начала 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли 12 гражданских лиц, еще 58 человек ранено, и это наиболее низкий показатель за 5 лет военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Статистика приведена в докладе Миссии ООН, передает Новости ООН.

В публикации отмечается, что на Донбассе продолжают получать ранения и гибнуть люди, разрушается инфраструктура региона. По состоянию на 9 июня, за пять месяцев 2019 года в зоне военных действий погибли 12 человек, 58 получили ранения, что стало наиболее низким показателем.

Председатель ОБСЕ отметил, что на Донбассе по прежнему "ужасная гуманитарная ситуация"

Кроме этого, Миссия ООН констатирует положительную динамику в уменьшении ранений и убийств мирных жителей Донбасса, которая с каждым годом только сокращается. По их данным, статистика ранений и смертей мирных жителей на 50% ниже, чем в аналогичный период в прошлом году (данные с 16 февраля по 15 мая), а в 2018 году цифры были еще на 50% ниже, чем в 2017. Исходя из данных Миссии ООН, наблюдается устойчивое снижение случаев травмирования или гибели гражданских в зоне боевых действий на Донбассе.

Напомним, военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области и почти полностью контролируют город.

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Украина, ООН, РФ, Донбасс, Миссия ООН, ООС.
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