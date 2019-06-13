ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц

Новости Украины: В Украине стабильно снижается смертность и травмирование мирных жителей Донбасса.

С начала 2019 года в зоне боевых действий на Донбассе погибли 12 гражданских лиц, еще 58 человек ранено, и это наиболее низкий показатель за 5 лет военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Статистика приведена в докладе Миссии ООН, передает Новости ООН.

В публикации отмечается, что на Донбассе продолжают получать ранения и гибнуть люди, разрушается инфраструктура региона. По состоянию на 9 июня, за пять месяцев 2019 года в зоне военных действий погибли 12 человек, 58 получили ранения, что стало наиболее низким показателем.

Кроме этого, Миссия ООН констатирует положительную динамику в уменьшении ранений и убийств мирных жителей Донбасса, которая с каждым годом только сокращается. По их данным, статистика ранений и смертей мирных жителей на 50% ниже, чем в аналогичный период в прошлом году (данные с 16 февраля по 15 мая), а в 2018 году цифры были еще на 50% ниже, чем в 2017. Исходя из данных Миссии ООН, наблюдается устойчивое снижение случаев травмирования или гибели гражданских в зоне боевых действий на Донбассе.

Напомним, военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке Донецкой области и почти полностью контролируют город.