Правозащитники Freedom House назвали Крым "местом без свободы"

Новости Украины: Эксперты Freedom House внесли Крым в список территорий без политических и социальных свобод.

Международные правозащитники Freedom House внесли аннексированный Крым в список мест без свободы, передает «Крымский ресурсный центр».

Ежегодный отчет Freedom in the World 2019 международной организации Freedom House пополнился оккупированным Россией Крымом, который получил оценку 8 баллов из 100.

Правозащитники Freedom House убеждены, что в Крыму нарушаются гражданские и политические права жителей полуострова. Оккупационные власти жестко ограничивают свободу слова, принуждая независимые СМИ к молчанию, применяя антитеррористические и другие законы против активистов и журналистов. В организации заявили, что много украинцев были вынуждены покинуть полуостров, а коренное население, критикующее режим, подвергается репрессиям со стороны оккупационных властей.

Отчет Freedom House о состоянии свобод в мире публикуется ежегодно. Он оценивает политические и социальные условия жизни людей в каждой из стран, которая получает оценку от 0 до 100.

В этом году Российская Федерация набрала всего 20 баллов. Южная Осетия и Грузия набрали по 10 баллов, Приднестровье получило 24 балла — во всех регионах присутствуют российские войска.

Украина получила 60 баллов, Freedom House оценивают Украину как «частично свободную страну.