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Ведутся переговоры между Украиной и США об освобождении пленных из РФ

Ведутся переговоры между Украиной и США об освобождении пленных из РФ
00:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украина и США ведут переговоры об освобождении моряков и поддержку обороны.

Делегация Комитета ВР по иностранным делам проводит переговоры с коллегами в Конгрессе США, в правительственных учреждениях по вопросам освобождения украинских пленных из РФ, а также усиления поддержки Украины, в том числе в сферах безопасности и обороны.

Об этом рассказала в кулуарах "Украинских дней" в Конгрессе США руководитель украинской делегации Анна Гопко, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы надеемся, прежде всего, на активную позицию (США - ред.) относительно освобождения украинских граждан", - отметила председатель парламентского Комитета по иностранным делам.

Кроме того, по ее словам, обсуждается размер поддержки Украины в бюджете США на 2020 финансовый год, где речь идет о сумме в $800 млн. "Мы надеемся, что будем иметь встречи в Пентагоне, где мы сможем говорить об увеличении помощи", - отметила народный депутат.

В связи с этим она напомнила, что в законопроекте США “О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" речь идет о предоставлении Украине противотанковых, противоракетных и других видов вооружения, которые помогут усилить нашу обороноспособность. В то же время, по ее словам, Верховная Рада приняла закон, согласно которому мы можем вести прямые закупки оружия, уже никаких ограничений нет.

"Здесь надо говорить о совместных проектах с США, где мы можем привлекать американские инвестиции, восстановить нашу оборонную промышленность и вообще стать лидером среди стран постсоветского пространства. Нам нужно совершенствоваться и занимать свою нишу", - отметила в этой связи украинский законодатель.

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Еще одним вопросом для обсуждения украинской делегации в Вашингтоне стало привлечение американских инвестиций в энергетический сектор Украины. "Нам необходимо увеличивать собственную добычу газа, учитывая опыт американских компаний. Для нас дополнительные американские инвестиции - это дополнительная политическая защита", - подчеркнула Анна Гопко.

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США, Россия, РФ, Моряки.
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