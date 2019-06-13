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ООН призвала РФ немедленно освободить захваченных украинских моряков

ООН призвала РФ немедленно освободить захваченных украинских моряков
14:26 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер призвала Россию выполнить решение Международного трибунала оОН и отпустить 24 пленных моряков.

Россия должна исполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить 24 захваченных вблизи Керченского пролива моряков и 3 корабля. Об этом заявила на презентации "Доклада о ситуации с правами человека в Украине 16 февраля - 15 мая 2019 года" председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"Российская Федерация должна исполнить решения, выданные двумя отдельными судебными органами в рамках системы ООН. Первое постановление от 2017 года, объявленное Международным судом ООН, - Российская Федерация должна отменить запрет деятельности Меджлиса. Второе решение, объявленное в мае этого года Международным трибуналом ООН по морскому праву, - немедленно освободить 24 членов украинского экипажа и военно-морские корабли, захваченные в ноябре прошлого года у Керченского пролива", - сказала Фрейзер.

Председатель Мониторинговой миссии ООН также призвала Российскую Федерацию как оккупационное государство в Крыму соблюдать обязательства в соответствии с международными стандартами прав человека и международным гуманитарным правом.

"Это среди прочего означает неприменение своего законодательства в Крыму, обеспечение гуманного обращения со всеми задержанными, обеспечение свободы вероисповедания всем группам верующих", - акцентировала Фрейзер.

Как сообщалось, суд ООН по морскому праву 25 мая вынес решение относительно временных мер в иске Украины против РФ, которым обязал Россию немедленно отпустить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным вблизи Керченского пролива морякам и 3 кораблям. Россия же заявила, что не признает компетентность этого приговора, и позиция Кремля по освобождению украинских моряков не изменилась.

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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией решения Трибунала украинская сторона готова будет инициировать "гамбургские санкции".

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РФ, Освобождение, Мониторинговая миссия ООН, Международный трибунал ООН, Украинские военнопленные моряки.
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