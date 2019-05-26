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Военнопленный моряк, командир "Яны Капу" 26 мая отмечает день рождения

Военнопленный моряк, командир "Яны Капу" 26 мая отмечает день рождения
11:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинскому военнопленному моряку, командиру рейдового буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку сегодня, 26 мая, исполняется 24 года.

Министерство внутренних дел Украины на странице в Twitter в сообщении поздравило с днем рождения одного из украинских военнопленных моряков. 

Отмечается, что командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, который вместе с остальными 23 моряками находится в российском плену после захвата суден в Керченском проливе, в воскресенье, 26 мая, отмечает день рождения.

 

Украинскому моряку сегодня исполняется 24 года. Он родом из города Смела, Черкасской области.

На заседании Киевского райсуда Симферополя 28 ноября во время избрания ему меры пресечения Мельничук воспользовался правом на переводчика. В суде украинский моряк заявил, что  не признает себя виновным, считает себя непричастным к этому делу и готов отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе и в судах.

Напомним, 25 мая постоянно действующий Трибунал, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия, в частности обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

Однако, российские чиновники заявили, что решение Международного трибунала по морскому праву с требованием к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных в Черном море исполнять не нужно. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, тоже заявил, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву "из-за инцидента в Керченском проливе" якобы не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признано.

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День рождения, Решение, Международный трибунал, Олег Мельничук, Освобождение украинских моряков, Украинский военнопленный моряк, По морскому праву, Требование Украины.
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