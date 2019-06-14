Объявлен тендер на строительство объездной дороги города Ривне

Новости Украины: "Укравтодор" объявил тендер на строительство объездной дороги города Ривне.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило тендер на строительство объездной дороги города Ривне с ожидаемой стоимостью 822 млн грн.

Как сообщила пресс-служба "Укравтодора", тендер объявлен на электронной площадке системы публичных онлайн-закупок Prozorro. По словам главы советника главы "Укравтодора" Александра Кавы, в этом году на строительство первой очереди северного объезда Ривного запланировано 198 млн гривен из Государственного дорожного фонда Украины.

"Остальные средства планируется выделить в 2020 году. В этом году запланировано построить эстакаду над железной дорогой Ривне - Сарны, а также выполнить все работы по формированию основы дорожного полотна первой очереди объезда. Надеюсь, что мэрия Ривного и лично городской председатель также предусмотрят средства для финансирования этой объездной, чтобы ускорить ее строительство, поскольку она является крайне важной для жителей этого областного центра", - цитирует пресс-служба Каву.

Отмечается, что, согласно разработанной в прошлом году проектной документации, новая магистраль обеспечит проезд транзитного транспорта с участка дороги М-06 Киев - Ривне в направлении трассы Н-22 в объезд города Ривне, а также с трассы Н-25 в направлении трассы Н-22.

"Протяженность северной объездной дороги Ривного составит 14,2 км. В рамках реализации проекта запланировано новое строительство участка протяженностью 6 км, реконструкция - 4 км и текущий средний ремонт существующей дороги - 4,2 км.Дорога будет иметь вторую техническую категорию с двумя полосами движения", - говорится в сообщении.

Также, отмечается, что вывод значительного потока транзитного транспорта за пределы города за счет строительства северной объездной дороги позволит разгрузить городские улицы от транзитного транспорта, сохранить от разрушения покрытие улиц, а также будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации в городе и развития города Ривне как важного транспортного узла.

Также, в пресс-службе подчеркнули, что на этапе реализации в "Укравтодоре" находятся проекты Юго-Западной объездной дороги города Полтава (новое строительство), объездной дороги города Лубны (реконструкция с расширением дороги с 2-х до 4-х полос), объездной дороги села Красногоровка (новое строительство), Северной объездной города Житомир (реконструкция по расширению дороги с 2-х до 4-х полос).

На стадии проектирования и подготовки строительства находятся такие проекты как Северная объездная дорога Львова, Северная объездная Тернополя, Северная объездная Одессы, Восточная объездная Кременчуга с мостом через Днепр.