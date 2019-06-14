Скачать
Пятница, 14.06.2019
Гройсман : Лучше уменьшить число депутатов вместо двухпалатного парламента
Гройсман : Лучше уменьшить число депутатов вместо двухпалатного парламента
Объявлен тендер на строительство объездной дороги города Ривне
Объявлен тендер на строительство объездной дороги города Ривне
Болельщики Реала хотят видеть Лунина в команде в следующем сезоне
Болельщики Реала хотят видеть Лунина в команде в следующем сезоне
Здоровое зрение: ТОП-10 полезных продуктов
Здоровое зрение: ТОП-10 полезных продуктов

Объявлен тендер на строительство объездной дороги города Ривне

Объявлен тендер на строительство объездной дороги города Ривне
02:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: "Укравтодор" объявил тендер на строительство объездной дороги города Ривне.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило тендер на строительство объездной дороги города Ривне с ожидаемой стоимостью 822 млн грн.

Как сообщила пресс-служба "Укравтодора", тендер объявлен на электронной площадке системы публичных онлайн-закупок Prozorro. По словам главы советника главы "Укравтодора" Александра Кавы, в этом году на строительство первой очереди северного объезда Ривного запланировано 198 млн гривен из Государственного дорожного фонда Украины.

"Остальные средства планируется выделить в 2020 году. В этом году запланировано построить эстакаду над железной дорогой Ривне - Сарны, а также выполнить все работы по формированию основы дорожного полотна первой очереди объезда. Надеюсь, что мэрия Ривного и лично городской председатель также предусмотрят средства для финансирования этой объездной, чтобы ускорить ее строительство, поскольку она является крайне важной для жителей этого областного центра", - цитирует пресс-служба Каву.

Отмечается, что, согласно разработанной в прошлом году проектной документации, новая магистраль обеспечит проезд транзитного транспорта с участка дороги М-06 Киев - Ривне в направлении трассы Н-22 в объезд города Ривне, а также с трассы Н-25 в направлении трассы Н-22.

"Протяженность северной объездной дороги Ривного составит 14,2 км. В рамках реализации проекта запланировано новое строительство участка протяженностью 6 км, реконструкция - 4 км и текущий средний ремонт существующей дороги - 4,2 км.Дорога будет иметь вторую техническую категорию с двумя полосами движения", - говорится в сообщении.

Также, отмечается, что вывод значительного потока транзитного транспорта за пределы города за счет строительства северной объездной дороги позволит разгрузить городские улицы от транзитного транспорта, сохранить от разрушения покрытие улиц, а также будет способствовать повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации в городе и развития города Ривне как важного транспортного узла.

План по ямочному ремонту дорог в Украине выполнен лишь наполовину

Также, в пресс-службе подчеркнули, что на этапе реализации в "Укравтодоре" находятся проекты Юго-Западной объездной дороги города Полтава (новое строительство), объездной дороги города Лубны (реконструкция с расширением дороги с 2-х до 4-х полос), объездной дороги села Красногоровка (новое строительство), Северной объездной города Житомир (реконструкция по расширению дороги с 2-х до 4-х полос).

На стадии проектирования и подготовки строительства находятся такие проекты как Северная объездная дорога Львова, Северная объездная Тернополя, Северная объездная Одессы, Восточная объездная Кременчуга с мостом через Днепр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дорога, Укравтодор, Тендер, Ривнэ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: Первые 50 имен в списке "Европейской солидарности"
02 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
03 ООН: на Донбассе стабильно снижается смертность гражданских лиц
04 Витренко: "Нафтогаз" пока не получал предложений от "Газпрома" по мировому соглашению
05 Кучма и Лайчак объявят "хлебное перемирие" на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Один из районов Донетчины остался без воды
Один из районов Донетчины остался без воды
Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден
Организатор полета президента Польши в Смоленск осужден
Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост
Пресс-секретарь Трампа покидает свой пост
Интервальный бег: польза для похудения
Интервальный бег: польза для похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь