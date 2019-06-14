Американский эксперт рассказал о целях России между выборами в Украине

Новости Украины: Представитель Немецкого Фонда Маршалла в США Джонатан Катц: У России есть цели между выборами в Украине.

Россия заинтересована использовать момент политической неопределенности в Украине в переходный период для достижения по крайней мере двух промежуточных целей – усиление нестабильности в соседнем государстве, а также создание выгодной для себя политической среды.

Об этом рассказал в комментарии Укринформу представитель Немецкого Фонда Маршалла в США Джонатан Катц, который ранее занимал высокие должности в Госдепе, USAID, Комитете по международным делам Палаты представителей США.

"Сейчас, переходный для Украины период, угрозы со стороны России не ослабли в сравнении с тем, как было перед (президентскими – ред.) выборами", - отметил эксперт.

По его словам, россияне прекрасно осознают, что в украинской власти сейчас происходят изменения и имеет место неопределенность относительно того, какие силы будут возглавлять парламент, как это повлияет на администрацию президента Зеленского, которого курса Украина будет придерживаться дальше.

"Итак, сейчас – идеальный момент для России попытаться усилить нестабильность в Украине. В то же время, россияне могут попытаться сделать манёвр, чтобы те (люди и политические силы – ред.) в Украине, кто выступает за сближение с РФ, могли создать дополнительный импульс", - отметил Катц.

И это, по его словам, может происходить в течение парламентских гонок. В связи с этим эксперт отметил, что для Украины важно сейчас эффективно усилить способность противостоять попыткам российского влияния.

"Это включает противодействие дезинформации, эффективный ответ на вызовы, в частности, в сфере энергетической безопасности", - отметил эксперт, назвав эти направления ключевыми для Украины.

С этой целью украинская сторона могла бы реализовать более тесное взаимодействие с европейскими и американскими союзниками, заручиться дополнительной политической поддержкой с их стороны, посоветовал американский эксперт.

Он напомнил, что Россия уже выражала заинтересованность и сейчас может воспользоваться моментом для того, чтобы вмешаться в избирательный процесс в Украине с целью добиться "отката" в формировании выгодного для Кремля политического баланса.