Троица 2019: какие травы нужно святить в церкви

Новости Украины: В 2019 году Троица выпадает на 16 июня. В этот день в церкви принято святить травы и букеты из веток березы или клена.

В праздник Троицы по традиции пол храмов и домов устилают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми или кленовыми ветвями, а зелено-золотой цвет церковных облачений священников символизирует животворящую и обновляющую силу Святого Духа.

Почему украшают травами церкви и дома

Как говорят, березы и клены могут напоминать о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Святая Троица в виде трех ангелов явилась Аврааму.

Во-вторых, в тот день, когда Святой Дух сошел на апостолов, иудеи отмечают праздник Пятидесятницы, который был связан с историей дарования им Законов Божьих.

На пяти­десятый день после исхода из египетской земли евреи подошли к Синайской горе, где Господь дал Моисею десять заповедей. Это было время весны, и вся гора Синайская была покрыта цветущими деревьями. Вероятно, отсюда в древней Церкви был обычай в день Пятидесятницы украшать свои храмы и дома зеленью, чтобы как бы вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем.

Этот обычай прошел сквозь века и сегодня зеленые ветви и трава символизируют победу духа над тленом.

Домашние обряды на Троицу

В народе к Троице тщательно готовились: мыли и убирали дом и двор, готовили праздничное угощение для родных и близких. В этот день пекли пироги с яйцом и молодой зеленью, плели венки из березы и цветов, приглашали гостей.

Девушки надевали самые лучшие свои наряды: считалось, что знакомство и сватовство на Троицу сулят счастье в семейной жизни. В это же время девушки совершали обряд кумовства: целовались друг с другом через березовые венки и становились сердечными подружками.

Что святят в церкви

По народной традиции принято святить в храме травы и букеты полевых цветов, а потом положить их в доме возле икон. Считалось, что Троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в доме нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней: считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается. Какие же травы входят в букет для освящения на Троицу?

Чабрец (или тимьян ползучий)

Чабрец сушили и клали в подушки – для крепкого сна. Женщины зашивали сушеный чабрец с ладанку и давали мужу: считалось, что он успокаивает буйных нравом.

В народной медицине чабрец применяют как отхаркивающее, потогонное, успокаивающее, обеззараживающее и болеутоляющее средство. Отвар из чабреца может помочь в борьбе с алкоголизмом, уменьшить боли желудка, кишечника и боли в суставах.

Полынь (чернобыльник)

По преданиям "трава окаянная" отпугивает нечисть от дома, не дает заводиться мышам и тараканам, оберегает от сглаза. Полынные настои успокаивают нервы, хорошо влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, регулируют менструальный цикл.

Аир ("ангельская трава")

Считалось, что троицкий аир имеет лечебную силу: он обеззараживает помещения, дарует положительную энергетику, лечит простудные заболевания. Настойкой аира лечили зубную боль и воспаления десен, а добавив в него сушеные ноготки и корень лопуха, споласкивали волосы - для их укрепления и роста.

Любисток

В старину не было двора, где бы не рос любисток. В отваре любистка купали младенцев, в венки невест обязательно вплетали веточку.

Любисток зашивали с изнаночной стороны в подол подвенечного платья (чтобы супруг страстно любил свою вторую половинку); носили как оберег от любого вида колдовства и порчи.

Это растение традиционно считалось оберегом любви, женской травой. Отвары и чаи из любистка - прекрасное мочегонное, сердечное, отхаркивающее, очищающее и болеутоляющее средство. Свежими листьями можно снять головную боль, приложив чуть потертый лист ко лбу.

Мята

В старину хозяйки добавляли мяту в салаты: считалось, что мятный аромат поднимает настроение и способствует оживленной застольной беседе. Мятный чай благоприятно действует при нервных и сердечных болезнях, возвращает тонус организму при упадке сил, утоляет зубную боль и освежает ротовую полость (даже устраняет запах алкоголя).