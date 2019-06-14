Зеленский встретился с родными пленных моряков

Новости Украины: Президент Украины обсудил с семьями задержанных Россией украинских моряков возможность их освобождения.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с семьями украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, выразил надежду на возможность скорейшего возвращения моряков.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

Зеленский также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал президент.

Во время встречи также поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечение их жильем. Кроме того, обсуждался законопроект, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий.

"Президент подчеркнул, что из-за недееспособности нынешней Верховной Рады принятие этого документа на данном этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва", - сказано в сообщении.

Напоминаем, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву (МТМП) вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину.

Также аналогичным голосованием было принято решение в отношении того, что "Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину".