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Нацбанк обжаловал запрет Рожковой выполнять свои обязанности

Нацбанк обжаловал запрет Рожковой выполнять свои обязанности
01:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: НБУ обжаловал решение суда о запрете Рожковой выполнять должностные обязанности.

Национальный банк Украины обжаловал решение Барышевского районного суда Киевской области о запрете первому заместителю Главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка 14 июня.

"Национальный банк Украины 14 июня подал в Барышевский районный суд Киевской области ходатайство об отмене принятых определением суда от 11 июня мер по обеспечению иска путем установления запрета Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления НБУ и выполнять возложенные на нее должностные обязанности первого заместителя главы НБУ" , - говорится в сообщении.

Также в НБУ отмечают, что указанное ходатайство обосновано "грубым нарушением судом норм процессуального и материального права".

"Сообщаем, что Барышевский райсуд Киевской области должен рассмотреть указанное ходатайство не позднее 5 дней со дня его поступления в суд, а именно до 19 июня включительно (в соответствии с императивными предписаниями ч. 2 ст. 158 ГПК Украины)", - добавляют в Нацбанке.

В НБУ повторно отмечают, что на данный момент решение Барышевского районного суда Киевской области не было получено Национальным банком в установленном действующим процессуальным законодательством порядке.

"Из содержания резолютивной части постановления Барышевского районного суда Киевской области, ранее поступило письмо от физического лица, усматривается, что судом установлен запрет Екатерине Рожковой как физическому лицу-гражданину участвовать в работе и заседаниях Правления Национального банка, а также совершать и/или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением и/или осуществлением полномочий первого заместителя Председателя Национального банка. Следует заметить, что Екатерина Рожкова участвует в работе и заседаниях правления Национального банка, а также выполняет полномочия первого заместителя Председателя Национального банка исключительно как должностное лицо Национального банка, а не физическое лицо-гражданин, исключает даже теоретическую возможность выполнения установленных судом запретов", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национальный банк отмечает, что никакие запреты должностному лицу Национального банка - первому заместителю Председателя Национального банка Екатерине Рожковой постановлением Барышевского районного суда Киевской области не установлены.

Также НБУ обращает внимание, что различия правового статуса физического и должностного лиц были определены Окружным административным судом Киева в постановлении от 5 февраля 2019 года по делу №640/463/19 об обеспечении иска относительно и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, согласно которой: "В другой части обеспечения иска, а именно запрете не первому заместителю, а физическому лицу, заявление удовлетворению не подлежит, поскольку противоречит принципам административного судопроизводства, поскольку направлено относительно другой, чем субъект властных полномочий, лица".

"Принимая во внимание изложенное, принятые постановлением Барышевского районного суда Киевской области меры обеспечения иска из-за запрета Екатерине Рожковой совершать действия, касающиеся деятельности Национального банка, как физическому лицу-гражданину, а не должностному лицу, ничтожны", - отмечают в НБУ.

Напоминаем, Национальный банк получил письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на него должностные обязанности. Инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которые указаны на сайте "Судебной власти". Также в НБУ отметили, что ни соответствующее постановление суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда.

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НБУ, Нацбанк, Суд, Иск, Екатерина Рожкова.
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