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РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна

РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
05:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Россия передала Украине Виктора Новицкого капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041".

Россия передала капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову.

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента Украины.

Передача состоялась на КПВВ "Каланчак".

Мужчина провел в следственном изоляторе семь месяцев – с мая по ноябрь 2018 года.

Напоминаем, украинское судно "ЯМК-0041" было задержано российскими пограничниками 4 мая у западных берегов Крыма якобы за незаконный промысел рыбы. В отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, возбуждено уголовное дело по ст. 256 Уголовного кодекса РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Последние несколько месяцев Новицкий находился под подпиской о невыезде и жил на территории оккупированного Крыма в съемной квартире.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждала, что семерых украинских моряков с "ЯМК-0041" якобы обменяли на семерых моряков крымского рыболовного судна "Норд", задержанных 25 марта в Азовском море.

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В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Россия создала иллюзию обмена моряков, ведь моряков с крымского судна "Норд" никто не задерживал в Украине, и они могли в любое время выехать в оккупированный Крым.

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Крым, Капитан, "ЯМК-0041", Виктор Новицкий.
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