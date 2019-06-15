День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах

Новости Украины: В этом году День медика отмечают в воскресенье, 16 июня.

День медицинского работника – профессиональный праздник всех работников здравоохранения в Украине.

День медицинского работника отмечался в Украине еще в советские времена, с 1980 года. В независимой Украине в 1994 году праздник установили в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины, согласно президентскому указу.

Праздник отмечают в третье воскресенье июня. В этот день благодарные пациенты, близкие люди и семья поздравляют медиков.

Факты о медицинских работниках:

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