Скачать
Суббота, 15.06.2019
Епифаний о Филарете: Он говорил на языке ультиматумов
Епифаний о Филарете: Он говорил на языке ультиматумов
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами
Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки-2019 (Видео)
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера

День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах

День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
10:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В этом году День медика отмечают в воскресенье, 16 июня.

День медицинского работника – профессиональный праздник всех работников здравоохранения в Украине.

День медицинского работника отмечался в Украине еще в советские времена, с 1980 года. В независимой Украине в 1994 году праздник установили в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины, согласно президентскому указу.

Праздник отмечают в третье воскресенье июня. В этот день благодарные пациенты, близкие люди и семья поздравляют медиков.

Факты о медицинских работниках:

Белые халаты врачи начали носить в 1800 году.

По статистике, приблизительно 64% врачей работают сверхурочно.

Врачи забывают различные медицинские инструменты внутри своих пациентов около 6000 раз в год.

В Индии есть закон, который предусматривает, что врачи должны писать рецепт большими буквами для предотвращения смертей, вызванных неправильным толкованием их почерка.

Чтобы доказать, что бактерии H. pylori могут вызвать язву желудка, Барри Дж. Маршалл выпил культуру H. pylori, развил язву и успешно вылечил ее антибиотиками и получил Нобелевскую премию в 2005 году.

Троицкая родительская суббота: история, приметы и обряды

Первая пересадка сердца от человека в человеку состоялась 3 декабря 1967 году Кристианом Барнардом.

Структура ДНК была обнаружена в 1953 году Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Врач, Медик, День медика, Праздники в июне, День медика 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-премьер Молдовы выразил особую благодарность Украине за поддержку
02 Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА
03 Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
04 Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
05 Гороскоп на сегодня, 15 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Жители Донбасса остались без воды после аварий на водопроводах
Жители Донбасса остались без воды после аварий
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
РФ передала Украине капитана рыболовецкого судна
В близи Торецка обвалилась шахта &quot;Центральная&quot;: погиб горняк
В близи Торецка обвалилась шахта: погиб горняк
День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
День медика 2019: история праздника и интересные факты о врачах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь