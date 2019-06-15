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Федору Добронравову разрешили въезд и съемки в Украине

Федору Добронравову разрешили въезд и съемки в Украине
12:39 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости Украины: Российского актера Федора Добронравова, звезду сериала "Сваты", исключили из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Имя актера больше не входит в обновленный список на сайте Министерства культуры Украины, что говорит о том, что Добронравов получит возможность пересекать границу.

В Министерстве культуры пояснили, что актер исключен согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием, пишет УП.

"В данном конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины", - подчеркнула спикер Минкульта Юлия Даценко.

"С 2014 года, когда началась российская агрессия в отношении Украины, было выработано четкие механизмы, по которым мы действуем. Мы получаем письмо от СБУ и вносим в этот список. Мы не обсуждаем решения СБУ: это их компетенция и их полномочия. В обратном случае - процедура та же ", - добавила она.

На сегодняшний день в списке запрещенных деятелей культуры числится 147 лиц, поддержавших агрессивную политику России по отношению к Украине.

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Напомним, 27 ноября 2017 года Минкульт внес актера "Сватов" Федора Добронравова в "черный список" из-за его пророссийской позиции. Актеру запретили въезд в Украину. После этого Госкино запретило прокат сериала "Сваты" на украинском телевидении.

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Знаменитости, Звезды, Актер, Минкульт, Запрет на вьезд, Российский актер, Сваты, Министерство культуры Украины, Федор Добронравов.
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