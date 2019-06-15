Ким Кардашьян выступила в поддержку заключенных

Новости шоу бизнеса: Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выступила в Белом доме.

Светская львица в своем выступлении выразила надежду, что американские власти помогут тем, кто покидает тюрьму, найти работу и будут способствовать их последующему становлению в жизни.

Об этом пишет The Guardian.

Кроме того, Кардашьян объявила о программе, направленной на то, чтобы бывшим заключенным было легче пройти собеседование и получить работу.

По мнению звезды, это позволит сделать жизнь американцев более безопасной:

"Все хотят быть в безопасности. И чем больше у нас возможностей, а также поддержки, тем безопаснее будет жизнь каждого", - заявила она.

38-летняя светская львица поднимала вопросы реформы уголовного правосудия в Белом доме уже во второй раз.

Ранее Кардашьян не только выступала за необходимость реформы тюремной системы, но и убедила Трампа помиловать 63-летнюю Алису Мари Джонсон, которая находилась в тюрьме 20 лет без возможности условно-досрочного освобождения.