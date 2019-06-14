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Стильный выход Иванки Трамп на встречу с Ким Кардашян в Белом доме

Стильный выход Иванки Трамп на встречу с Ким Кардашян в Белом доме
20:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Иванка Трамп не изменяет любви к классической одежде.

Она часто отдает предпочтение брючным костюмам, а не милым платьям. Так, на встречу с представителями американской власти и звездной гостьей официального мероприятия Ким Кардашян 37-летняя дочь Дональда Трампа надела стильный комбинезон серого цвета.

Ким Кардашян блистала на подиуме в резиденции президента США, провозглашая важную речь, в темно-синем костюме. А 37-летний советник и дочь Дональда Трампа выбрала для официального мероприятия светлый, однако не менее классический наряд.

Выбор Иванки Трамп пал на серый комбинезон в клетку от итальянского бренда MaxMara. Широкий пояс на талии грамотно подчеркнул ее фигуру.

 
 
 
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Ivanka departing her home this morning (June 13, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 
 
 
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‪Mrs. West outside the @WhiteHouse with @IvankaTrump & friends during the Second Chance Hiring & Re-Entry event in Washington, DC today. I(via cut_50/twitter)

Публикация от KKW FORMATION (@kkwformation)

Известный фешн-фотограф Соня Плакидюк обескуражила подписчиков своим бунтарским образом

"Верх "наряда отметился трендовым воротником на запах, а "низ" – укороченными штанами. Образ дополнила черная сумка-шопер и лакированные туфли-лодочки в тон от Jimmy Choo.

Напомним, что дочь действующего президента США и его советник Иванка Трамп в очередной раз попала во все мировые СМИ из-за наряда. Она пришла на официальную встречу в тонкой рубашке, из-под которой виднелась ее грудь.

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Все по теме:

Ким Кардашьян, Стиль, Белый дом, Образ, Наряд, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа, Ivanka Trump, Дочь Президента США.
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