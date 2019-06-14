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Известный фешн-фотограф Соня Плакидюк обескуражила подписчиков своим бунтарским образом

Известный фешн-фотограф Соня Плакидюк обескуражила подписчиков своим бунтарским образом
18:18 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Соня Плакидюк в образе эпатажной bad-bad girl - это еще та горячая штучка.

Кто-кто, а эта красавица умеет экспериментировать с look'ами и собственной внешностью. Стоит только невооруженным глазом взглянуть на ее Instagram. Однако парадоксально то, что ей подходит однозначно ВСЕ!

Так, 30-летняя кроха решила одеть на день рождения своей подруги Аллы Костромичевой действительно эпатажный look. Еще бы, ведь на вечеринке был DRAG-QUEEN's дресс-код. Поэтому Соня точно не пренебрегала яркими акцентами.

Красотка сделала невероятной пышности прическу и казалось, что ее рыжие волосы можно увидеть из космоса! А яркий макияж с голубыми тенями и фиолетовой помадой завершил образ. Однако Соня все же выбрала сдержанное черное платье, но с акцентом на ножки, которые украсила чулками в сетку.

"Наконец-то можно было приехать на вечеринку в домашнем", - иронически подписала снимок красавица.

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Напомним, что Соня Плакидюк - одна из наиболее востребованных и успешных украинских фэшн-фотографов. Эта целеустремленная девушка с ранних лет четко шла к поставленной задаче и сумела достичь невероятного успеха в индустрии моды и красоты.

К слову, недавно звезда проекта "Топ-модель по-украински" похвасталась сменой имиджа.

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Все по теме:

Вечеринка, Образ, Фотограф, Имидж, Фешн-фотограф, Наряд, Соня Плакидюк, Топ-модель по-украински, bad-bad girl.
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