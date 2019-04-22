Соня Плакидюк: "Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го"

Новости шоу бизнеса: Весна - время перемен. К примеру, Кейт Хадсон показала, как похудела после родов.

А теперь сврими переменами похвасталась и Соня Плакидюк - одна из наиболее востребованных и успешных украинских фэшн-фотографов. Эта целеустремленная девушка с ранних лет четко шла к поставленной задаче и сумела достичь невероятного успеха в индустрии моды и красоты.

К слову, недавно звезда проекта "Топ-модель по-украински" похвасталась сменой имиджа. Соответствующие фото ведущая опубликовала в Instagram.

На снимках Соня Плакидюк предстала с короткими, но по-прежнему огненно-рыжими, волосами и густой челкой в стиле 70-х.

"Хочу, чтоб дети показывали внукам фотки с 2019-го и приговаривали: А мамка-то наша была модницей", - подписала пост звездный фотограф.