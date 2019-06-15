Зеленский встретился в Мариуполе с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса

Новости Украины: Зеленский анонсировал подготовку реформаторских законов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку реформаторских законов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время общения с прогрессивной молодежью и предпринимателями в мультихабе Spalah в Мариуполе.

Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.

Президент заметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал он.

Президент также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.

Он также напомнил о планах реализовать проект "Государство в смартфоне" по переводу всех государственных услуг в режим онлайн.

"Главная цель "Государство в смартфоне" - минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

Особо Зеленский подчеркнул важность развития инфраструктуры Донбасса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - резюмировал он.

Также президент пообщался со слушателями ІТ -курса Beetroot Academy.