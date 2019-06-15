Зеленский встретился в Мариуполе с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку реформаторских законов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Как сообщили в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время общения с прогрессивной молодежью и предпринимателями в мультихабе Spalah в Мариуполе.
Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.
Президент заметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".
"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал он.
Президент также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.
Он также напомнил о планах реализовать проект "Государство в смартфоне" по переводу всех государственных услуг в режим онлайн.
"Главная цель "Государство в смартфоне" - минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Особо Зеленский подчеркнул важность развития инфраструктуры Донбасса.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - резюмировал он.
Также президент пообщался со слушателями ІТ -курса Beetroot Academy.