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Волкер на примере Мариуполя назвал "рецепт мира" для Донбасса

Волкер на примере Мариуполя назвал "рецепт мира" для Донбасса
14:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы покинут его.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отмечает, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса: мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее.

"5 лет назад … защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса – мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер в своем аккаунте в Твиттер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, посетит с рабочей поездкой Донецкую область, в частности город Мариуполь.

Как отмечается, программой предусмотрено посещение главой государства города Мариуполь.Президент Украины Владимир Зеленский в пятую годовщину трагедии с Ил-76 на Донбассе обещает, что одним из приоритетов в его работе будет налаживание эффективного функционирования военной юстиции.

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Украина, США, Донбасс, Мариуполь, Курт Волкер.
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