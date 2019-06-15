Волкер на примере Мариуполя назвал "рецепт мира" для Донбасса

Новости Украины: Мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы покинут его.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отмечает, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса: мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее.

"5 лет назад … защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса – мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер в своем аккаунте в Твиттер.

Five years ago this week, Ukrainian defenders liberated Mariupol which has been peaceful (except for when Russian forces shelled it killing dozens) ever since. The lesson for Donbas is that when Russian forces leave, peace begins. We want #peace4Ukraine https://t.co/qRO0CMqSvx — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) June 14, 2019

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, посетит с рабочей поездкой Донецкую область, в частности город Мариуполь.

Как отмечается, программой предусмотрено посещение главой государства города Мариуполь.Президент Украины Владимир Зеленский в пятую годовщину трагедии с Ил-76 на Донбассе обещает, что одним из приоритетов в его работе будет налаживание эффективного функционирования военной юстиции.