Рябошапка сообщил о возможной "перезагрузке" НАБУ и САП

Новости Украины: Зеленский "перезагрузит" НАБУ и САП, если не увидит результатов работы за три месяца.

Президент Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду законопроект о "перезагрузке" Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если эти органы в течение трех месяцев не докажут свою способность эффективно работать.

Об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, Зеленский во время встречи с руководителями НАБУ и САП потребовал результатов их работы, которые "удовлетворили бы запрос людей на справедливость" и "привлечения к ответственности лиц, причастных к коррупционным преступлениям".

"Мы слышали в последнее время о серьезных коррупционных скандалах: "Укроборонпром", "Центрэнерго", несколько других уголовных производств", - отметил Рябошапка.

По его убеждению, все украинское общество заинтересовано, чтобы виновные в совершении этих правонарушений были привлечены к ответственности.

"Поэтому мы ждем от этих антикоррупционных органов соответствующих процессуальных решений - это может быть предъявление подозрений определенным лицам или передача дел уже в суд, и на это все у нас есть несколько месяцев", - добавил Рябошапка.

"Президент определил, что должно быть три месяца, в течение которых они должны доказать, что могут эффективно работать, если им это не удастся, тогда президент будет вынужден реагировать путем внесения законодательной инициативы в парламент, и парламент будет принимать решение о возможной "перезагрузке" одного или двух антикоррупционных органов, в зависимости от того, кто из них не справился со своей задачей", - заявил Рябошапка.