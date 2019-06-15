У Зеленского убеждены, что роспуск Рады юридически соответствует Конституции

Новости Украины: Юридическая позиция относительно роспуска Верховной Рады правильная и основывается на Конституции.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка убежден в правильности и обоснованности юридической позиции относительно роспуска Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«Мы полностью убеждены в том, что юридическая позиция наша правильная, обоснованная, и она основывается на Конституции Украины. Прогнозировать, каким будет решение, не хотел бы, потому что это может быть воспринято как давление на Конституционный суд», - сказал Рябошапка.

Он выразил надежду, что Конституционный суд в ближайшее время вынесет справедливое решение по делу о рассмотрении соответствующего указа президента.

«Я надеюсь, что мы скоро увидим, какое будет решение, и оно будет справедливым и основанным на Конституции ... Сам указ содержит нормы, которые стали основанием для роспуска парламента, есть ссылка на те нормы Конституции, которые касаются наличия или отсутствия коалиции в Верховной Раде. Позиция главы государства заключается в том, что, начиная с определенного момента, коалиции в Верховной Раде не было, после того, как из коалиции вышли три политические силы, и сама коалиция фактически исчезла, и численный состав этих двух фракций был значительно меньше, чем 226 народных депутатов», - заметил чиновник.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах поступило в КС 24 мая.