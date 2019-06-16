Филарет разослал приглашения на свой собор

Новости Украины: Филарет проигнорировал ПЦУ, разослав приглашения на собор 20 июня.

Почетный патриарх Филарет проигнорировал заявление Православной церкви Украины (ПЦУ) и разослал приглашения на собор, который он созывает 20 июня. Об этом сообщает Сerkvarium.

Ранее ПЦУ заявляла, что анонсированный Филаретом собор Украинской православной церкви Киевского патриархата будет означать церковное разделение и повлечет "канонические последствия" для его участников. Издание опубликовало фото одного из приглашений, датированных 14 июня.

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе города Киев 20 июня 2019 года в 11.00", - говорится в документ.

Напомианем, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что "акционером" томоса является не одно лицо, а весь украинский народ, но "властные амбиции" почетного патриарха ПЦУ Филарета хотят разрушить надежды на собственную поместную православную церковь.