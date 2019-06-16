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Зеленский трогательно поздравил с Днем отца своего папу

Зеленский трогательно поздравил с Днем отца своего папу
13:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский в День отца, который впервые официально отмечается в Украине 16 июня, поздравил всех родителей и особенно трогательно своего отца.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех родителей и в частности своего с Днем отца. Соответствующее поздравление Глава государства разместил на своей странице в Facebook.

"Сегодня День отца. Поздравляю всех родителей и, конечно, своего", - отметил Президент.

При этом он подчеркнул, что именно отец был и остается главным моральным авторитетом для него.

"Александр Семенович, отец, с праздником! Ты всегда был и остаешься моим главным моральным авторитетом. Пожалуйста, будь здоровым, бодрым, полным сил. Береги себя и маму. Я вас люблю", - добавил Зеленский.

Напомним, в Украине сегодня впервые официально отмечается День отца.  Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года "С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей...".

День отца в Украине - достаточно молодой праздник, однако в мире его отмечают уже полвека. Появился он в США в 1910 году и отмечали его сначала 19 июня. Инициатором этого трогательного семейного праздника была женщина - миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон. Таким образом она хотела выразить благодарность собственном отцу Уильяму Смарту, который после смерти жены, умершей после шестых родов, воспитал самостоятельно шестерых детей.

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Все по теме:

Поздравление, Президент Украины, Владимир Зеленский, День отца в Украине, Впервые отмечается официально.
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