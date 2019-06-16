Предстоятель ПЦУ поздравил украинцев с Днем отца

Новости Украины: Епифаний поздравил украинцев с Днем отца.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем отца.

Слова поздравления он разместил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы, украинцы, впервые отмечаем День отца на государственном уровне. Этот праздник – начало новой и хорошей традиции в нашей стране, ведь родительская любовь и поддержка важна в жизни каждого человека.... Поздравляю сегодня всех, кто с достоинством и любовью выполняет свою миссию отца на этой земле. Пусть пример Господа вдохновляет вас в воспитании своих детей. Согласия и тепла в вашем доме!" - подчеркнул Предстоятель ПЦУ.

Как сообщалось, в Украине сегодня впервые официально отмечается День отца. Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года "С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей...".