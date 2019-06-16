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Предстоятель ПЦУ поздравил украинцев с Днем отца

Предстоятель ПЦУ поздравил украинцев с Днем отца
18:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Епифаний поздравил украинцев с Днем отца.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Днем отца.

Слова поздравления он разместил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы, украинцы, впервые отмечаем День отца на государственном уровне. Этот праздник – начало новой и хорошей традиции в нашей стране, ведь родительская любовь и поддержка важна в жизни каждого человека.... Поздравляю сегодня всех, кто с достоинством и любовью выполняет свою миссию отца на этой земле. Пусть пример Господа вдохновляет вас в воспитании своих детей. Согласия и тепла в вашем доме!" - подчеркнул Предстоятель ПЦУ.

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Как сообщалось, в Украине сегодня впервые официально отмечается День отца. Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года "С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей...".

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День отца, Епифаний, ПЦУ.
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