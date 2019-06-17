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Супрун рассказала историю своей семьи

Супрун рассказала историю своей семьи
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Ульяна Супрун поделилась своей семейной историей.

В.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун в День отца, который в этом году впервые отмечают в Украине, рассказала историю своей семьи, которой пришлось иммигрировать в США, и, в частности, об 84-летнего отца.

Семейной историей Супрун поделилась на странице в Facebook.

"#МійТато Юрий Юраш родился в Рогатине в 1935 году. Одни из самых сильных воспоминаний отцовского детства — когда он был совсем маленьким, его отдали бабушке с дедушкой, потому что родители были задействованы в подполье, защищая Украину от нацистов и Советов. Дедушка моего папы был священником. Отец помнит, как с дедушкой ходил в лес хоронить УПистов, убитых немцами", - отметила Супрун.

В конце Второй мировой войны папа с родителями покинули Украину из-за угрозы расстрела или заключения, которые угрожали членам подполья. Тогда в семье уже было трое детей. Они приехали в Ландек и оказались в лагере для переселенцев. Там дед Супрун стал лидером украинского сообщества.

Благодаря помощи дальних родственников после Ландека семья попала в США, а именно — в Детройт.

"По окончании школы папе предлагали стипендию на обучение в Massachusetts Institute of Technology (на то время и доныне — лучшем университете по подготовке инженеров в США). Но стипендия покрывала только часть затрат на обучение, и отец не смог ею воспользоваться из-за финансовой несостоятельности семьи. Он понял, что оплатить образование самостоятельно не получится, поэтому записался добровольцем в американские войска. Чтобы после службы попасть на учебу в университет. Папа служил в армии во время Корейской войны в американском контингенте в Европе. Завершал службу в подразделениях разведки. Он получил американское гражданство благодаря службе", - рассказала Супрун.

После службы отец женился. Работал на заводе, который производил танки, но и дальше мечтал стать инженером.

"У моих родителей родилось трое детей — старшая сестра, брат и я. Очень хорошо помню, как мама готовила на ужин тосты с яичницей и бобами и называла это “завтраком на ужин”, чтобы для детей это выглядело развлечением, а не трудностями. Позже я узнала, что часто денег не хватало на всех, поэтому ели только дети, а родители оставались голодными", - вспоминает и.о.министра и добавляет, что несмотря на сложное финансовое положение училась с братом и сестрой в частной украинской школе, ведь все публичные школы были англоязычными, а родители хотели, чтобы дети не теряли своей идентичности.

В субботу детей была «школа украиноведения», танцевальные кружки, хоры, “Пласт”, а в воскресенье ходили в украинскую церковь, летом - "на Пластовые лагеря".

Супрун отмечает, что когда отец получил образование инженера, материальное положение немного улучшилось, хотя семья и не имела отпусков или отдыха в классическом понимании этого слова. Путешествовали в пределах штата и знакомых.

"Родители всегда поддерживали нас, но приучили с детства не рассчитывать, что нам все придет «бесплатно». Надо было работать летом, вечерами или на выходных, ибо то, чего сам добиваешься, имеет наивысшую ценность", - делится Супрун.

Юрий Юркив трижды пытался создать собственный бизнес. Дважды — неудачно. Третья попытка была удачной. "Папа всегда работал в оборонной индустрии и сегодня владеет сотнями патентов на изделия для военной техники. Среди прочего — гидравлическая система на боевые бронированные машины семейства Stryker", - отметила и.о. министра.

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По словам Супрун, отец передал своим детям любовь к своей Родине Украине, научил, что лучшие вещи приходят с тяжелой работой и ответственностью.

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Минздрав, История, Отец, День отца, Ульяна Супрун.
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