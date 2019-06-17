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Качество отчетов СММ ОБСЕ на Донбассе улучшилось

Качество отчетов СММ ОБСЕ на Донбассе улучшилось
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Отчеты СММ ОБСЕ на Донбассе изменились в лучшую сторону.

За последний год качество информации в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе значительно улучшилась.

К такому выводу пришли в Международном разведывательном сообществе InformNapalm.

"Международная разведывательная сообщество InformNapalm обращает внимание читателей, журналистов и дипломатов, особенно представителей Министерства иностранных дел Украины, что за последний год качество информации в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе значительно улучшилось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая оценка относится к части данных, которая может быть использована против РФ на международном уровне как неоспоримый факт присутствия уникальных образцов российской военной техники и продолжения поставок вооружения и боеприпасов в ОРДЛО из Российской Федерации.

В сообществе отмечают, что несмотря на это, формат таких отчетов не включает аналитических оценок, описаний образцов и типов вооружений. Поэтому необходимо проводить дополнительный мониторинг по названиям техники, перемещения военных колонн со стороны неконтролируемых участков границы с РФ и прочее.

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Среди возможных причин улучшения работы СММ ОБСЕ в InformNapalm считают смену руководства или отдельных кадров, улучшения технических возможностей, в частности использование БПЛА дальнего радиуса действия, и привлечение новых специалистов для анализа аэрофотоснимков. "Эти снимки не размещаются в публичной текстовой части отчетов, но можно предположить, что именно на них опираются военные специалисты при идентификации новейших образцов российского вооружения. Иногда фото и видеоматериалы миссии размещаются в твиттере, что подтверждает наличие конкретных задокументированных данных каждого отчета", - добавили в сообщении.

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Донбасс, СММ ОБСЕ, ОРДЛО, Отчеты, InformNapalm.
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