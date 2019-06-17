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ПЦУ обяжет перерегистрироваться всем примкнувшим к ней приходам

ПЦУ обяжет перерегистрироваться всем примкнувшим к ней приходам
05:56 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Приходы, которые примкнули к ПЦУ должны перерегистрироваться.

Все приходы, которые присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), должны будут пройти перерегистрацию до заседания синода ПЦУ, который состоится до конца июня. Об этом в воскресенье сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в эфире одного из украинских телеканалов.

“Священный синод Православной церкви Украины состоится в конце июня”, — сообщил он, добавив, что все приходы к этому моменту должны перерегистрироваться.

Этого, по его словам, избегает епархия бывшего главы Киевского патриархата (УПЦ КП), а ныне почетного патриарха ПЦУ Филарета.

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“Почти все епархии зарегистрировались. Одна из немногих, которая сейчас не зарегистрировалась, — это епархия, которую возглавляет патриарх Филарет. Он как иерарх желает быть в составе ПЦУ, соответственно, он должен это показать, подав на регистрацию устав”, — отметил Зоря.

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Церковь, Филарет, Синод, ПЦУ.
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