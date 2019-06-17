Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)

Новости Украины: Богдан: На Банковой из АП могут создать музей государственности.

Администрация Президента планирует переезд в помещение со стеклянными стенами, куда сможет спокойно прийти любой гражданин Украины.

Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире программы "Итоги" на телеканале "Украина", передает “Сегодня”.

"Мы планируем создать из Администрации президента организацию, где будут находится ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", – отметил глава АП.

На вопрос, что будет со старым зданием, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в здании на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", – отметил Богдан.