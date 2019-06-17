День Святого Духа 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник

Новости Украины: Духовым днем в народе называли православный праздник - День Святого Духа.

Считается, что в Духов день земля беременна новым урожаем, поэтому категорически запрещено работать на земле, чтобы случайно не повредить будущий урожай.

День Святого Духа или Духов день - христианский праздник, посвященный Третьей Ипостаси Триединого Бога, который ежегодно отмечают в понедельник, на следующий день после Святой Троицы. По православному церковному календарю Духов день отмечают на 51-й день после Пасхи, поэтому в 2019 году праздник выпадает на 17 июня. Стоит отметить, что в разных конфессиях День Святого Духа отмечают в разные дни. К примеру, Католическая церковь празднует его вместе с Троицей, то есть на 50-й день после Пасхи.

Обычаи Духова дня

По обычаю, наличники, ставни и божницу (место для икон), украшали березовыми ветвями. Крестьяне верили, что на них садятся спускающиеся с небес души рода-семьи. Можно помолиться Всевышнему, попросив у него покоя и отпущения грехов для родных, покинувших этот мир.

Духов день в народном понимании был крепко связан с Землей-кормилицей: верили, что именно в этот день Святой дух сходит на Землю. Многие утверждали, что земля в этот день именинница (так как была сотворена) или беременна урожаем, поэтому считалось, что нельзя проводить никакие работы в полях: нельзя сеять, пахать, перекапывать и боронить землю или другим образом тревожить ее покой. В некоторых областях было принято обходить поля крестным ходом или накрывать в полях скатерти с едой и часть кушаний оставлять с почетом в качестве дара. В 2019 году можно отказаться от дачных работ в этот день, тем более что он традиционно выпадает на начало рабочей недели.

Не только с землей или потусторонним миром связан Духов день. Много старинных обрядов проводили с водой. Так, на Украине было принято освящать против нечисти колодцы. А в России в Калужской губернии был обряд у освященного колодца или родника: туда нужно было просить монетку, затем прочесть молитву и умыть лицо водой. Считалось, что так можно смыть с себя грехи. У колодца или родника нужно было оставить помин, а немного воды - взять с собой.

Что можно в Духов день

Раньше в этот день старались собрать целебные травы, так как именно в этот период они наполнялись сверхмощной силой, а сходящий с неба огонь уничтожал всю нечисть и травы.

Многие верили, что в этот день нужно "накормить землю". Можно пойти не в одиночку, а веселой компанией, поесть на природе, попить, поводить хороводы, тем самым задобрив землю.

Из-за смешения христианских и языческих традиций появился обычай смывать с себя грехи колодезной водой, чтобы русалки не затащили в пруд. Считалось, что этот обряд также помогал смыть с себя все напасти и болезни.

Чтобы уберечь себя, свою семью и дом от злых сил, несли в церковь и освященную березовую веточку, которая будет сильнейшим оберегом весь год. После чего многие идут на кладбище, где кладут березовые ветки и устраивают трапезу. Но оставшуюся еду с собой забирать нельзя.

Что нельзя в День Святого Духа

Считается, что в этот день земля беременна новым урожаем, поэтому категорически запрещено работать на земле, чтобы случайно не повредить будущий урожай. Всю работу на земле лучше перенести на более подходящее время.

Так как Духов день считается большим церковным праздником, многие верят, что, как и на Троицу, нельзя стирать, убирать, шить. Лучше уделить время отдыху и приятным обрядам.

Этот праздник наполнен волшебством и верой, не одну сотню лет люди обращали внимания на погодные условия и сохранили множество примет. Главное в этот день не встретиться со своим отражением в воде, чтобы не потерять настоящую любовь.

Присмотревшись к погоде, можно предсказать каким будет лето и урожай, а походив босиком по росе, приблизите свое счастье, но и речи не могло быть о беге, так есть риск вообще удрать от своей участи.