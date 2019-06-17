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Полнолуние 17 июня 2019 года: что обязательно нужно сделать в этот день

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Полнолуние 17 июня 2019 года: что обязательно нужно сделать в этот день
09:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: 17 июня 2019 года Полная Луна будет в знаке Стрельца, и советы астрологов помогут провести этот день удачно.

Июньское полнолуние - довольно значимое астрономическое событие.

Каждое Полнолуние уникально по своей энергетике, поэтому может принести удачу или изменить планы людей в одночасье. 17 июня 2019 года Полная Луна будет в Знаке Стрельца, и советы астрологов помогут провести этот день удачно.

Созвездие Стрельца в эти сутки не несет угрозы, однако его неспокойная энергетика, усиленная влиянием Луны, может привнести эффект неожиданности. Это значит, что в понедельник важно быть осторожными во всем, от мыслей до дел. Такая тактика поможет избежать множества неприятных моментов.

Особенности весеннего полнолуния 17 июня

Полнолуние 17 июня произойдет утром, в 11 часов 31 минуту по киевскому времени. По лунному календарю это будет переход с 14 на 15 лунные сутки. Луна в это время будет находиться в зодиакальном знаке Стрелец, который оказывает благотворное действие на логическое мышление людей, их собранность и внимательность.

Что можно делать в Полнолуние

В день Полнолуния можно смело отправляться в путешествия и командировки. Энергетика дня благоволит смене обстановки, а встряска поможет найти способ решить насущные вопросы. Во время путешествия не исключены судьбоносные встречи, поэтому астрологи рекомендуют не игнорировать случайных попутчиков и внимательно прислушаться к тому, что они говорят.

Начало недели — прекрасная возможность для того, чтобы начать новые проекты, завершив перед этим рутинные дела. Новые начинания под влиянием Полной Луны получают дополнительный импульс, а значит, при должном усердии достичь успехов будет значительно проще.

В этот день важно поддерживать внутреннюю гармонию, чтобы перепады настроения не отразились на запланированных делах и на общении с окружающими людьми. Доброжелательное отношение позволит избежать конфликтов и препятствий на пути к поставленной цели.

Романтические отношения в день Полнолуния 17 июня могут привести как к удаче, так и к поражению, поэтому в понедельник стоит помедитировать, чтобы успокоиться и провести свидание на высшем уровне. Парам астрологи рекомендуют найти общее увлечение, которое поможет сблизиться.

Под влиянием созвездия Стрельца может появиться желание что-то поменять. Дела, связанные с перестановкой мебели, ремонтом и даже переездом, пройдут успешно. Перемены могут касаться любой сферы жизни, однако совершать их нужно после глубокого анализа, а не под влиянием эмоций.

Всплеск творческой энергии позволит найти новое направление для развития, и тем, кто не ленится, удача будет улыбаться во всем. Не упустить возможности встать на путь успеха помогут талисманы удачи.

 

Что нельзя делать 17 июня

В Полнолуние велика вероятность оступиться и сделать неправильный выбор, поэтому астрологи не рекомендуют спешить. В деловой сфере жизни мало доверять словам — нужно внимательно анализировать ситуацию, а также проверять все документы. В таком случае будет проще избежать конфликтов и потери финансов.

Бездействие в день, когда люди чувствуют прилив сил, также чревато неприятностями. Недомогания и агрессия, вызванные переизбытком энергии в понедельник, могут стать причиной конфликтов с близкими людьми, а также неудач в деловой среде.

Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день

В день Полнолуния существует риск попасть под влияние людей с дурными намерениями. В этот день важно максимально защитить себя, а также постараться не вступать в разговор с малознакомыми людьми, обходить стороной агрессивно настроенных личностей.

В Полнолуние не рекомендуется кардинально менять имидж. В эти сутки новый образ может вызвать противоречивые эмоции, а результат — не оправдать ожиданий. Стрижку, маникюр и педикюр астрологи рекомендуют перенести на более благоприятное время.

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