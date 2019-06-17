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Архиепископ Евстратий отреагировал на созванное Филаретом на 20 июня собрание

Архиепископ Евстратий отреагировал на созванное Филаретом на 20 июня собрание
11:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Архиепископ Евстратий (Зоря) заявил, что собрание, организованное почетным патриархом Филаретом "не может быть Поместным собором УПЦ Киевского патриархата".

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) утверждает, что инициированное почетным патриархом Филаретом собрание, "ни в коем случае не может быть Поместным собором УПЦ Киевского патриархата.

"Согласно решению истинного Поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018 года было принято решение, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата как религиозное объединение прекращает свою деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины. Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства, мирян, были все те, кто потом спустя некоторое время приняли участие в Объединительном соборе. И есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели того, что решение было принято открыто с согласия всех. Один только проголосовал против", – подчеркнул архиепископ Евстратий в интервью на "5 канале".

По его словам, даже по уставу Киевского патриархата Поместный собор, архиерейский собор созывается патриархом совместно со Священным Синодом. "Священного синода Киевского патриархата нет. Все члены священного синода КП, которые были в его составе на 15 декабря, за исключением патриарха Филарета и Белгородского митророполита в России никоим образом не поддерживают такое развитие событий. И поэтому то собрание, о котором мы слышим от почетного патриарха под именем Поместного собора, на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом запрашиваемых лиц на нечто, что можно назвать чем угодно, но Поместным собором Киевского патриархата это точно не будет", – сказал Зоря.

Архиепископ Евстратий также прокомментировал информацию в СМИ о том, что Константинополь якобы может применить санкции против патриарха Филарета: "Я думаю, что это просто спекуляции. патриарх Филарет является иерархом Украинской православной церкви Константинопольского патриархата. И поэтому все решения, которые касаются ПЦУ, они принимаются Украинской церковью".

Филарет разослал приглашения на свой собор

Евстратий также сообщил, что Священный синод Православной церкви Украины состоится в конце июня. Он отметил, что к тому времени все православные приходы страны должны пройти перерегистрацию. Такое решение было принято на предыдущем Синоде в мае, однако на сегодня, по информации Евстратия, только епархия, которую возглавляет патриарх Филарет, избегает перерегистрации. 3 июня Филарет созвал экстренное совещание клириков Киевской епархии ПЦУ. Согласно данным СМИ, на совещании Филарет анонсировал проведение 20 июня Поместного собора, который восстановит УПЦ-КП.

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Все по теме:

Собор, Дата, УПЦ КП, Архиепископ Евстратий, Почетный патриарх Филарет, Поместный собор.
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