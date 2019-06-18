Открыто 21 производство относительно нарушения избирательного законодательства

Новости Украины: С начала предвыборной кампании украинская полиция возбудила 21 уголовное производство по факту нарушения избирательного законодательства.

С начала предвыборной кампании перед выборами в Верховную Раду полиция расследует 21 уголовное производство относительно нарушения избирательного законодательства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МВД.

За прошедшие сутки, 17 июня, в полицию поступило 5 сообщений о нарушениях в избирательном процессе - два в Донецкой, по одному в Днепропетровской, Харьковской областях и в городе Харькове.

Кроме того, 16 июня в полицию поступило 12 сообщений о нарушении избирательного законодательства - четыре в Ивано-Франковской области, по два в Херсонской и Харьковской областях, по одному в Винницкой, Днепропетровской, Черкасской областях и городе Харькове.

В общем, с 24 мая, с начала кампании, связанной с выборами в Верховную Раду, в полицию поступило 145 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто 21 уголовное производство.

Также по факту нарушения избирательного законодательства в Херсонской области составлено два административных протокола по статье 212-13 части 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации без данных о тираже).