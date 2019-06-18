КСУ продолжит заседание о роспуске Рады в закрытом режиме

Новости Украины: Большая палата Конституционного суда во вторник. 18 июня, на закрытом пленарном заседании продолжит рассмотрение дела о конституционности роспуска парламента.

Большая палата Конституционного суда 18 июня продолжит рассмотрение дела относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Соответствующая информация обнародована на сайте суда.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в повестке дня на 18 июня.

Рассмотрение дела состоится во время закрытой части пленарного заседания.

Как сообщалось, Большая палата Конституционного суда начала 10 июня рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности Указа Президента о роспуске Верховной Рады в форме устного слушания. В открытой части заседания выступил Президент Владимир Зеленский. В тот же день КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела.

Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы, согласно указу Президента, назначены на 21 июля этого года. Завершится регистрация кандидатов 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК. До 30 июня партии и кандидаты еще могут обратиться в ЦИК и сняться с гонки. После 30 июня станет известен окончательный список желающих пройти в парламент. Официально обнародовать результаты выборов в Верховную Раду должны до 10 августа.