"Дело Хизб ут-Тахрир": Суд в РФ объявил приговор первой пятерке фигурантов

Новости Украины: Российский суд назначил 5 фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

Теймуру Абдуллаеву, в соответствии с обвинением по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, Исмаилову (по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Узеиру Абдуллаеву (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Салединову (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Джемаденову (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, 12 октября 2016 года в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах пяти мусульманских семей.

После обысков задержали пятерых крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

В декабре 2018 года стало известно, что фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма в СИЗО в Ростов-на-Дону.