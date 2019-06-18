Скачать
Вторник, 18.06.2019
Меркель: Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину
Меркель: Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину
Зеленский предложил два возможных формата обмена пленными
Зеленский предложил два возможных формата обмена пленными
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото
Надежда Мейхер поразила фанатов новым фото

"Дело Хизб ут-Тахрир": Суд в РФ объявил приговор первой пятерке фигурантов

"Дело Хизб ут-Тахрир": Суд в РФ объявил приговор первой пятерке фигурантов
17:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Российский суд назначил 5 фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил фигурантам первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

Теймуру Абдуллаеву, в соответствии с обвинением по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, Исмаилову (по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Узеиру Абдуллаеву (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Салединову (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, Джемаденову (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) - 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, 12 октября 2016 года в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах пяти мусульманских семей.

Не видят оснований: ФСБ отказалась направить Бекирова в больницу вопреки решению ЕСПЧ

После обысков задержали пятерых крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

В декабре 2018 года стало известно, что фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма в СИЗО в Ростов-на-Дону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Оккупированный Крым, Дело Хизб-ут-Тахрир.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
03 Супруга Евгения Кошевого удивила сеть пикантными фото
04 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
05 Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НБУ: Главная задача новой программы МВФ - пополнение резервов
НБУ: Главная задача новой программы МВФ - пополнение резервов
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
В ООН спрогнозировали, как вырастет население Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек
Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь