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Не видят оснований: ФСБ отказалась направить Бекирова в больницу вопреки решению ЕСПЧ

Не видят оснований: ФСБ отказалась направить Бекирова в больницу вопреки решению ЕСПЧ
19:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: ФСБ отказывается госпитализировать Бекирова вопреки решению ЕСПЧ.

В оккупированном Крыму следователь ФСБ отказывает в госпитализации тяжелобольному политузнику Эдему Бекирову, невзирая на соответствующее решение Европейского суда по правам человека.

Об этом со ссылкой на адвоката Алексея Ладина сообщает "Крым. Реалии".

"Следователь пояснил, что не видит оснований для направления Бекирова в больницу. Отказ он мотивировал тем, что решение ЕСПЧ — это не решение, а письмо, и оно надлежащим образом не заверено, а по официальным каналам никакой информации ему не поступало. Кроме того, он сослался на то, что Бекирова уже вывозили в больницу, где он, по мнению следователей, прошел надлежащее медицинское обследование, по итогам которого есть заключение врачей о том, что Бекиров может содержаться в СИЗО", — рассказал изданию адвокат.

По словам Ладина, он предполагал подобное развитие ситуации, в связи с чем направил ряд заявлений в официальные органы России: уполномоченному по правам человека в Крыму Людмиле Лубиной, омбудсмену Татьяне Москальковой, руководству УФСБ в Крыму - генерал-лейтенанту Михайлюку, директору ФСБ, Министерству юстиции, аппарату при президенте России, правительству России, в адрес СИЗО и ФСИН России. В этих заявлениях адвокат просит оказать содействие в реализации решения ЕСПЧ.

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Адвокат напомнил, что отказ следователей выполнять решение ЕСПЧ повлечет за собой нарушение других статей Конвенции о защите прав человека.

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ФСБ, Политзаключенные, Оккупированный Крым, Эдем Бекиров.
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