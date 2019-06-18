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ВАКС после старта работы рискует быть перегружен огромным количеством дел

ВАКС после старта работы рискует быть перегружен огромным количеством дел
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: ВАКС с началом работы может получить 3,5 тыс. дел, такое количество нереально для рассмотрения.

Высший антикоррупционной суд Украины (ВАКС) с началом своей работы получит слишком большое количество дел для рассмотрения, что может привести к коллапсу работы суда, допускает судья ВАКС Маркиян Галабала.

"Суд может получить 3,5 тысячи дел – это фактически все дела, которые по неоднозначному толкованию сейчас подсудны ВАКС согласно действующей редакции Уголовного процессуального кодекса", - сказал Галабала агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что в 2018 году законодатель принял изменения, которые в итоге привели к тому, что такое огромное количество дел может попасть в новосозданный суд.

Галабала пояснил: "Мы сделали запрос через Государственную судебную администрацию по всем судам Украины, и оказалось, что нам не 200 дел должны передать, а 3,5 тысячи. 200 – это непосредственно дела от НАБУ и САП".

По его словам, цифра в 3,5 тыс. дел неадекватна количеству судей ВАКС и "нереальная для рассмотрения". Он пояснил, что судьи ВАКС будут рассматривать дела коллегией из тройки судей и по полной процедуре рассмотрения, и таким образом, как отметил Галабала, на каждую из 7 коллегий ВАКС придется по 700 дел.

Вместе с тем, он указал, что также речь идёт о неоднозначном толковании закона.

"С началом работы суда одни судьи могут сказать: "Так это не наше дело, мы передаём его в ВАКС", и дело передается к нам. Мы можем посмотреть и сказать: "Нет, это дело НАБУ", и дело вернется обратно. Поэтому хуже всего в данной ситуации вопрос неопределенности", - пояснил судья ВАКС.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли времени до 5 сентября (даты начала работы ВАКС – Ред.) для обеспечения материально-технической составляющей работы суда, Галабала сказал: "Когда мы проводили собрание, мы определили эту дату – 5 сентября, мы надеемся, что она была реальной и обоснованной. Что будет 5 сентября – увидим, сейчас мне сложно прогнозировать".

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Он добавил, что в настоящее время проходит работа по подготовке к обеспечению надлежащих условий для обеспечения правосудия судьями ВАКС. "Идёт работа и суда, и судебной администрации",- сказал Галабала.

Как сообщалось, в мая собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС главой новосозданного суда судью первой инстанции Елену Танасевич.

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SAP, НАБУ, Маркиян Галабала, Антикоррупционный суд, ВАКС.
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