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"Дело Хизб ут-Тахрир": МИД отреагировало на приговор российского суда

"Дело Хизб ут-Тахрир": МИД отреагировало на приговор российского суда
18:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: МИД выразил РФ протест из-за осуждения пятерых фигурантов первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Министерство иностранных дел Украины выразило Российской Федерации протест из-за осуждения Северо-Кавказским окружным военным судом пятерых фигурантов первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" граждан Украины крымскотатарского происхождения.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным приговором Северо-Кавказского окружного военного суда, оглашенным в городе Ростов-на-Дону 18 июня гражданам Украины Тимуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Эмилю Джемаденову, Айдеру Салединову по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности террористической организации", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что как и в предыдущих случаях, т.н. "суд" отверг аргументы стороны защиты об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях пяти украинских граждан - фигурантов т.н. "симферопольского дела Хизб ут-Тахрир".

"Однако "судьи" полностью поддержали сторону обвинения в определении "наказания" для граждан Украины", - заявили в МИД.

"Рассматриваем это как наглядное свидетельство полной заангажированности и зависимости российской судебной системы, а также как очередной пример применения российской оккупационной администрацией антитеррористического законодательства для прикрытия политических репрессий против представителей крымскотатарского народа", - отмечается в заявлении.

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные решения и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в заявлении.

"Дело Хизб ут-Тахрир": Суд в РФ объявил приговор первой пятерке фигурантов

Также сказано, что Российская Федерация должна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года, а также приказ Международного суда ООН относительно предупредительных мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Россия, МИД, Дело Хизб-ут-Тахрир.
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