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Супрун рассказала об инновациях в сфере лечения ВИЧ-инфицированных

Супрун рассказала об инновациях в сфере лечения ВИЧ-инфицированных
21:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина первой в Восточной Европе перешла на новые стандарты лечения ВИЧ.

Украина первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии перешла на новые стандарты лечения ВИЧ-инфекции, что предусматривает экономичность и доступность терапии.

Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Украина первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии перешла на новые стандарты лечения ВИЧ-инфекции. Они разработаны по новейшим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Теперь каждый ВИЧ-инфицированный человек имеет право на пожизненное бесплатное лечение независимо от количества вируса в крови. Благодаря введению нового клинического протокола лечения инфекции станет не только более эффективным, удобным, но и экономически более доступным", - написала Супрун.

Она проинформировала, что приказ, утверждающий новый протокол, опубликован на странице Министерства здравоохранения.

"Согласно новому протоколу, в качестве основного алгоритма лечения используется препарат с долутегравиром. Комбинированный препарат с этим действующим веществом производят 9 компаний, поэтому стоимость одной дозы стала дешевле в 6 раз. Сегодня для государства она стоит 5 грн 40 копеек. Благодаря тому, что инновационный комбинированный препарат включает несколько действующих веществ, пациент может принимать только одну таблетку в день", - сообщила Супрун.

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Она подчеркнула, что благодаря экономичности и доступности этой модели лечения государство сможет лечить значительно большее количество пациентов.

"Для диагностирования ВИЧ теперь можно использовать два быстрых теста разных производителей. Предполагается, чтобы 2020 году 90% ВИЧ-инфицированных знали о своем диагнозе, 90% из них — получили лечение, а 90% этих людей имели снижена вирусной нагрузки. Также новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактної профилактики ВИЧ-инфекции — приема препаратов (PrEP — pre-exposure prophylaxis), чтобы предупредить заражение ВИЧ группам риска", - отметила Супрун.

По ее словам, будет введен подход общественного здравоохранения, то есть медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению будут предоставляться комплексно, подходы будут упрощены и стандартизированы, доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится.

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Минздрав, ВИЧ, ВОЗ, Ульяна Супрун.
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