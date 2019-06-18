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Бунедстаг отреагировал на петицию о признании Голодомора геноцидом украинцев

Бунедстаг отреагировал на петицию о признании Голодомора геноцидом украинцев
22:18 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Секретариат петиционной комиссии Бундестага отреагировал на петицию о признании Германией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Секретариат петиционной комиссии Бундестага дал официальный ответ по петиции о признании Германией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

За несколько месяцев петиционная комиссия будет голосовать о вынесении вопроса признания Германией Голодомора на рассмотрение Бундестага. Об этом в Facebook сообщила инициатор сбора подписей под петицией в Бундестаг о Голодоморе Наталья Ткачук, передает УНН.

"Только получила официальный ответ от секретариата петиционной комиссии Бундестага по нашей петиции о признании Германией Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев", - написала она.

Ткачук напомнила, что за месяц нам удалось собрать более 73 тыс. подписей.

"Коротко скажу о дальнейших шагах. Секретариат петиционной комиссии сообщает, что сейчас готовится предложение к решению петиционной комиссии. По сути речь идет о том, что за несколько месяцев (видимо, после парламентских каникул) петиционная комиссия будет голосовать за то, выносить вопрос признания Германией Голодомора на рассмотрение Бундестага или нет", - отметила Наталья.

В Новой Зеландии разместили петицию о признании Голодомора геноцидом

По ее словам, в составе петиционной комиссии 28 депутатов. Ткачук призвала обращаться к ним письмом, звонком в офис, во время встречи в округе. Она также призвала распространять брошюры о Голодоморе на немецком языке среди знакомых и тому подобное.

Как сообщалось раньше, размещенная на сайте бундестага петиция, что предлагает немецким депутатам признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, за месяц набрала необходимое количество голосов - 50 000.

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Германия, Украина, Голодомор, Петиция, Бундестаг, Признание Голодомора.
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