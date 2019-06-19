Приметы и обряды на 19 июня - День Иллариона

Новости Украины: Большую часть свой жизни святой Илларион провел в затворе, молясь и придерживаясь строго поста.

Традиции на 19 июня

С этого дня обыкновенно начинается прополка льна, проса и хлебов, но и этим нехитрым занятием можно было заниматься, только зная, стоит ли месяц на ущербе, поскольку в полнолуние пытаться избавиться от сорной травы было бессмысленно - скоро она вырастет опять.

Не справишься с сорняками вовремя - по миру пустят, нахлебники. Говорили крестьяне: "Поле полоть - руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть", "Посеяли злаки, а косим осот да маки". Одной из красивейших картинок сельской Руси называли путешественники хлебные поля, усеянные, как огоньками, бесчисленными ярко-красными цветами мака. Вот только вырвать его нужно было как можно скорее, что крестьяне и делали.

Приметы на 19 июня

На Ларивона-прополке время.

На Ларивона - с поля сорняки тяни.

Пришел Ларион - дурную траву из поля вон.

Сорняк в поле оставишь - урожай удавишь.

Осот да лебеда - для посевов беда.

На Лариона девушке в огороде полоть - себе красоту из земли добыть, матери - здоровье, отцу - силу, а всем - вкусное застолье.

Тяни с поля сорняки, не то будут в поле пустяки.

Пришел Ларивон - пора спину гнуть, сорняки с поля тянуть.